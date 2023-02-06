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Идеи для контейнерных садов и огородов на небольшом участке

Идеи для контейнерных садов и огородов на небольшом участке

Выращивание цветов и овощей в разнообразных емкостях популярно во всем мире. Возможности такого садоводства и огородничества чрезвычайно разнообразны: контейнерами оформляют террасы и патио; их размещают на балконах и лоджиях; они идеальны для детского или декоративного огорода; это отличный вариант для тех, кто хочет внести разнообразие в привычный дачный ландшафт и менять его по своему усмотрению без особых усилий и затрат… Выращивание цветов и овощей в контейнерах популярно во всем мире Ну а сегодня — еще одна подборка оригинальных и практичных идей использования контейнерных посадок на маленькой даче.

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