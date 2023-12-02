Моя семья. Счас...
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Дочь отказалась от больного ребенка и хочет попробовать родить еще раз

Дочь отказалась от больного ребенка и хочет попробовать родить еще раз

«С ее мужем нормальных детей не будет!» – уверена мать — …Зятю сейчас сорок шесть, дочери почти тридцать, около четырех лет вместе они, три года женаты, – говорит пятидесятивосьмилетняя Диана Львовна.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Грустная история. Может, зять тут и ни причём. Так уж получилось. бывает и у молодых и здоровых так случается.
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15 час.
Элеонора Коган
Пусть сами решают  или из детдома возьмут малыша. Им  ведь тоже нужна семья.
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15 час.
Н
НС
из детдома может быть отягощённая наследственность. Как в фильме &quot;Трудный ребёнок&quot; дедушка сказал своему сыну(который взял мальчика из детдома):  &quot;Ведь ты даже не знаешь - кто его отец!  Может быть он педераст... Или демократ - что ещё хуже!&quot;
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10 час.

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