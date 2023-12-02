«С ее мужем нормальных детей не будет!» – уверена мать — …Зятю сейчас сорок шесть, дочери почти тридцать, около четырех лет вместе они, три года женаты, – говорит пятидесятивосьмилетняя Диана Львовна.
Дочь отказалась от больного ребенка и хочет попробовать родить еще раз
Комментарии
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Элеонора Коган
Грустная история. Может, зять тут и ни причём. Так уж получилось. бывает и у молодых и здоровых так случается.
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15 час.
Элеонора Коган
Пусть сами решают или из детдома возьмут малыша. Им ведь тоже нужна семья.
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15 час.
Н
НС
из детдома может быть отягощённая наследственность. Как в фильме "Трудный ребёнок" дедушка сказал своему сыну(который взял мальчика из детдома): "Ведь ты даже не знаешь - кто его отец! Может быть он педераст... Или демократ - что ещё хуже!"
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10 час.
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