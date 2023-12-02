Дочь отказалась от больного ребенка и хочет попробовать родить еще раз

Грустная история. Может, зять тут и ни причём. Так уж получилось. бывает и у молодых и здоровых так случается.

Пусть сами решают или из детдома возьмут малыша. Им ведь тоже нужна семья.

Н

НС

из детдома может быть отягощённая наследственность. Как в фильме "Трудный ребёнок" дедушка сказал своему сыну(который взял мальчика из детдома): "Ведь ты даже не знаешь - кто его отец! Может быть он педераст... Или демократ - что ещё хуже!"