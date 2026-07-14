Xiaomi предлагает стирально-сушильный комплект с тепловым насосом: он удаляет шерсть, уничтожает бактерии и сушит при 36 °C

Комплект Mijia Washer Dryer Set Pro получил загрузку 10+10 кг, тонкий корпус, интеллектуальные режимы и управление через Mi HomeXiaomi начала продажи комплекта Mijia Washer Dryer Set Pro, состоящего из стиральной машины и сушильной машины с загрузкой по 10 кг каждая.