В ХМАО орудовала банда, забиравшая деньги бойцов СВО. «Черная сваха» и полицейский

МВД: жительница Нижневартовска вынуждала мужчин идти на СВО и забирала их деньгиСергей Бобылев/РИА Новости В Нижневартовске МВД возбудило дело о мошенничестве после сообщений о «черной свахе», которая отправила на СВО четырех мужчин, и после их гибели присвоила себе их выплаты.
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