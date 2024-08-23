"Новые люди" организовали велоквест в честь Дня Государственного флага России

Лучшие участники велоквеста получили призы от регионального отделения партии Велоквест в Барнауле / Фото: партия "Новые люди" В Барнауле прошел велоквест, приуроченный ко Дню Государственного флага России.
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