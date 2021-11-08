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"Всей толпой туда бегут": новое место отдыха посещает все больше горожан (фото)

"Всей толпой туда бегут": новое место отдыха посещает все больше горожан (фото)

Первый этап благоустройства набережной в районе Второй Речки завершился во Владивостоке. Здесь обустроили пешеходную зону, смонтировали освещение, установили малые архитектурные формы и спортивную площадку, провели озеленительные работы.

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