В Госдуме заявили, что Россия может выйти из энергетического перемирия

Киевский режим продолжает атаки.фото: duma.gov.ruРоссия может выйти из энергетического перемирия, если киевский режим продолжит атаки на российские энергообъекты, заявил 29 марта депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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