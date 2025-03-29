В Госдуме заявили, что Россия может выйти из энергетического перемирия

Киевский режим продолжает атаки.фото: duma.gov.ruРоссия может выйти из энергетического перемирия, если киевский режим продолжит атаки на российские энергообъекты, заявил 29 марта депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.