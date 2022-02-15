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Тюрьма за острые зубы: кому грозит уголовное наказание за нападение собак

Тюрьма за острые зубы: кому грозит уголовное наказание за нападение собак

Хозяев агрессивных собак в России возьмут на короткий поводок. Госдума готовит закон об ужесточении наказания за нападение животных - причем меры коснутся как непосредственно их владельцев, так и чиновников, если речь идет о бездомных стаях.

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