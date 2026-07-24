Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 429 подписчиков

Политолог Мухин оценил перспективы дипломатии после встречи Лаврова и Рубио

Политолог Мухин оценил перспективы дипломатии после встречи Лаврова и Рубио

Дальнейший диалог России и США нельзя считать бесполезным, поскольку он позволяет Москве напоминать Вашингтону о прежних договоренностях, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии