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Rodrigo Duterte ruled fit to stand trial at ICC

The International Criminal Court announced Thursday that former Philippines President Rodrigo Duterte is fit to stand trial in the Netherlands.

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