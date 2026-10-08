Rodrigo Duterte ruled fit to stand trial at ICC

The International Criminal Court announced Thursday that former Philippines President Rodrigo Duterte is fit to stand trial in the Netherlands.
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