Азиатские инвесторы ушли на выходные в покупках акций

Положительные тенденции в экономике США и Японии привели к росту мировых фондовых индексов. Снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США и пересмотр ВВП второго квартала в сторону повышения успокоили инвесторов, развеяв опасения о возможной рецессии.
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