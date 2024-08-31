Азиатские инвесторы ушли на выходные в покупках акций

Положительные тенденции в экономике США и Японии привели к росту мировых фондовых индексов. Снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США и пересмотр ВВП второго квартала в сторону повышения успокоили инвесторов, развеяв опасения о возможной рецессии.