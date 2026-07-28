День огурца в Суздале в 2026 году: дата, программа и история праздника

В первые выходные августа в Суздале пройдет Праздник огурца. Фестиваль становится все популярнее: в прошлом году он установил рекорд посещаемости — на праздник приехали 35 тысяч гостей, а в этом году он впервые продлится два дня.
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