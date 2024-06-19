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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радченко о Латышонке в «Зените»: «Не исключаю, что его отдадут в аренду. Это трансфер с прицелом на будущее» 

Вратарь перешел в петербургский клуб из «Балтики». «Думаю, руководство все правильно проанализировало перед трансфером.

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