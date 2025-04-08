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Царьград

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Дмитрий Бивол отказывается защищать титул чемпиона мира по версии WBC

Дмитрий Бивол отказывается защищать титул чемпиона мира по версии WBC

Дмитрий Бивол, русский боксер, элегантно отказался от титула абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

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