Многолетние обращения туляков были услышаны: улица Коминтерна в Туле получила новые трамвайные пути, и с сегодняшнего дня по ним вновь запущен рельсовый транспорт.
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