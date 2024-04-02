Зеленский дразнит украинцев новой фантазией

Президент Украины хочет обеспечить рождаемость с помощью ПВО @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Николай Стороженко «Бум рождаемости после войны» предсказывает Украине Владимир Зеленский.
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