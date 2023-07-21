Жительница Одессы опубликовала у себя в соцсетях эмоциональное видео, на котором она призвала Владимира Зеленского подписать с Россией договор и закончить войну.
"На хрена надо было трогать этот мост": замученная одесситка пригрозила Зеленскому восстанием
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ВМ
Василий Михайленко
Доголосовались за чëрта, играющего мудьми на фортепиано?
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9 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Зеленский напоминает персонаж советского анекдота. Пациент врачу: "Доктор, я феномен!" - С чего вы это взяли? - Доктор, когда я хожу, у меня яйца звенят. - Спешу, пациент, вас огорчить! Вы не феномен, а мудозвон!
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9 час.
Борис Леонтьев
Пока каждый хохол на своей шкуре не прочувствует - не поймут. Это нам пример, чтобы не жалели небратьев. Вон как лихо прочувствовала - всего на второй день. А ведь не убило, не покалечило саму, как сотни дончан, всего-то не выспалась, а уже готова лично Зелю за фаберже подвесить.
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3 час.
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