"На хрена надо было трогать этот мост": замученная одесситка пригрозила Зеленскому восстанием

Зеленский напоминает персонаж советского анекдота. Пациент врачу: "Доктор, я феномен!" - С чего вы это взяли? - Доктор, когда я хожу, у меня яйца звенят. - Спешу, пациент, вас огорчить! Вы не феномен, а мудозвон!

Борис Леонтьев

Пока каждый хохол на своей шкуре не прочувствует - не поймут. Это нам пример, чтобы не жалели небратьев. Вон как лихо прочувствовала - всего на второй день. А ведь не убило, не покалечило саму, как сотни дончан, всего-то не выспалась, а уже готова лично Зелю за фаберже подвесить.