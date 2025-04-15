Глава Misty Group Джамбулатов рассказал о рисках и возможностях новых проектов

Любой, даже самый небольшой бизнес, нуждается в капитале. Если у предпринимателя хватает собственных средств, то это не проблема – хотя и в этом случае могут найтись серьезные резоны для привлечения финансового партнера.
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