В Хабаровском крае сотрудники МЧС спасли женщину при пожаре

В 09:12 (по местному времени) 12 января 2024 года поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом кирпичном доме в микрорайоне Дружба города Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край на центральный пульт пожарно-спасательной службы.
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