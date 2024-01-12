В Хабаровском крае сотрудники МЧС спасли женщину при пожаре

В 09:12 (по местному времени) 12 января 2024 года поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом кирпичном доме в микрорайоне Дружба города Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край на центральный пульт пожарно-спасательной службы.