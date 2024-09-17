Егор Оруджев: На мой взгляд, виноват в аварии на предпоследнем круге...

СоцсетиРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев прокомментировал столкновение на последнем круге Гран При Азербайджана, когда Серхио Перес и Карлос Сайнс не смогли разминуться на уличной трассе в Баку.