Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп провел встречу с основателем Meta Марком Цукербергом

Трамп провел встречу с основателем Meta Марком Цукербергом

Избранный президент США Дональд Трамп и основатель корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг встретились друг с другом в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

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