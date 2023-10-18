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Сентябрь этого года был самым жарким на Земле за всю историю наблюдений

Жаркий месяц следует за самыми жаркими июнем, июлем и августом в истории человечества. Согласно новому отчету Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА), прошлый месяц был самым теплым сентябрем за всю историю наблюдений, что позволило твердо определить, что 2023 год ….

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