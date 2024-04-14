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Боевик «Падение империи» показал рекордный старт в США

Боевик «Падение империи» показал рекордный старт в США

11 апреля в США и России состоялась премьера боевика «Падение империи» режиссёра Алекса Гарленда. За эти выходные лента возглавила домашний прокат и собрала более $25 млн, превзойдя все ожидания аналитиков, сообщает портал Variety.

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