«Не читал интервью Шпинева»

После летнего ухода из «Локомотива» Максима Глушенкова, Артема Дзюбы, Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова немногие верили в успех «железнодорожников» в новом сезоне, но, к удивлению публики, подопечные Михаила Галактионова идут в первой тройке в чемпионате, лишь на два очка отставая от лидирующего петербургского «Зенита».