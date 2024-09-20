«Не читал интервью Шпинева»

После летнего ухода из «Локомотива» Максима Глушенкова, Артема Дзюбы, Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова немногие верили в успех «железнодорожников» в новом сезоне, но, к удивлению публики, подопечные Михаила Галактионова идут в первой тройке в чемпионате, лишь на два очка отставая от лидирующего петербургского «Зенита».
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