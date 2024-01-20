В ОАЭ заявили о риске начала регионального конфликта из-за ситуации в Газе

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) призвали США поддержать немедленное прекращение огня в конфликте в секторе Газа, что поможет быстрее погасить конфликт, иначе в противном случае там начнется еще и региональная война.
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