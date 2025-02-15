Мая твая, плохо панимай: Такой уровень знаний русского языка считается по мнению чиновников от образования приемлемым

Дайте возможность нашим детям и внукам спокойно учиться в школе без этих незнающих русского языка дикарей мигрантенышей! Уберите с должностей Кравцова и Музаева! Сколько можно терпеть их выходки, они же явно саботируют принятый закон! Какие ещё 30 процентов знания русского языка, таких детей мигрантов нельзя принимать в школы, а нужно с родителями депортировать из страны. Совсем хотят загубить и так на ладан дышащее школьное образование с таким министром просвящения.

зуфар юсупов

Как это ни смешно и ни горько сознавать, но "сопор стоит" и у российской молодежи... Хотите пример? В течение трех-четырех дней я дважды заходил попить чайку в точку известной на Урале "Пицца Миа". Напитки подают в бумажном стакане размером около 300гр. Я прошу налить кипяток на 2/3 объема. И оба раза мне наливают ровно половину высоты стакана. Две разные девушки. Приходится просить долить до 2/3 стакана. На меня смотрят с полной растерянностью. И я вынужден уже из принципа объяснять этим нашим русским девчонкам, что две третьих это две части от деления стакана на три части. Вот вам и "стоит запор"!!!