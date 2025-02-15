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  • vladstamp
    Этого ушлёпка, со всей его конторой отправить в солнечный Магадан. Пусть там оленям мозги пудрят!!!Муфтий ДУМ РФ зап...
  • Vladimir Lipatov
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    Как это ни смешно и ни горько сознавать, но "сопор стоит" и у российской молодежи... Хотите пример? В течение трех-че...Мая твая, плохо п...

Мая твая, плохо панимай: Такой уровень знаний русского языка считается по мнению чиновников от образования приемлемым

Мая твая, плохо панимай: Такой уровень знаний русского языка считается по мнению чиновников от образования приемлемым

БлокнотРУ Для начала анекдот, который испокон веков был популярен в рядах, тогда ещё Советской Армии.

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Комментарии
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Olga
Дайте возможность нашим детям и внукам спокойно учиться в школе без этих незнающих русского языка дикарей мигрантенышей! Уберите с должностей Кравцова и Музаева! Сколько можно терпеть их выходки, они же явно саботируют принятый закон! Какие ещё 30 процентов знания русского языка, таких детей мигрантов нельзя принимать в школы, а нужно с родителями депортировать из страны. Совсем хотят загубить и так на ладан дышащее школьное образование с таким министром  просвящения.
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5 час.
Юрий Белов
Только - гнать сраной метлой ВСЕХ (уже купивших и желающих купить гр-тво РФ) из страны . Никакого другого выхода - НЕТ !
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5 час.
зуфар юсупов
Как это ни смешно и ни горько сознавать, но &quot;сопор стоит&quot; и у российской молодежи... Хотите пример? В течение трех-четырех дней я дважды заходил попить чайку в точку известной на Урале &quot;Пицца Миа&quot;. Напитки подают в бумажном стакане размером около 300гр. Я прошу налить кипяток на 2/3 объема. И оба раза мне наливают ровно половину высоты стакана. Две разные девушки. Приходится просить долить до 2/3 стакана. На меня смотрят с полной растерянностью. И я вынужден уже из принципа объяснять этим нашим русским девчонкам, что две третьих это две части от деления стакана на три части. Вот вам и &quot;стоит запор&quot;!!!
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44 мин.
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