Стал известен размер скачиваемых файлов и дата предварительной загрузки Banis...

Стал известен размер скачиваемых файлов и дата предварительной загрузки Banishers: Ghosts of New Eden на PS5Ролевая игра Banishers: Ghosts of New Eden от DON’T NOD выйдет в следующем месяце и предлагает уникальное сочетание сверхъестественных приключений и интимного повествования.
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