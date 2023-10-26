ВКС России получили тяжелейший в мире серийный вертолет Ми-26Т2В

Википедия Армейская авиация ВКС России в этом году получила ряд новых вертолетов. В том числе и самый тяжелый серийный вертолет в мире - модернизированный Ми-26Т2В, заявил начальник армейской авиации Игорь Романов.
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