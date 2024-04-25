ИА НСН: Microsoft планирует вернуться на российский рынок после прекращения действия санкций

Исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев в беседе с ИА НСН сообщил, что компания Microsoft планирует официально вернуться на российский рынок после прекращения действия западных санкций.
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