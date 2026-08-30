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Новости Брянска

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Врио губернатора Брянской области задекларировал доход более 9 млн рублей

Врио губернатора Брянской области задекларировал доход более 9 млн рублей

Основной доход Ковальчука за 2025 год — выплаты от Администрации Главы ЛНР и банковские вклады. В собственности врио губернатора — земельный участок, несколько квартир, нежилые помещения и автомобиль Škoda Kodiaq.

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