Власти Самары планируют обновить автобусы и трамваи

Рассказываем, когда они выйдут на линию.Судя по проекту постановления о планировании регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, власти Самары хотят выпустить на дороги города новые автобусы и трамваи.
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