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Два бывших президента Киргизии объявлены в международный розыск

Два бывших президента Киргизии объявлены в международный розыск

Экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск в связи с расследованием уголовного дела по месторождению Кумтор, сообщил вчера, 8 июля, на пресс-конференции председатель ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев.

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