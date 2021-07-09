Два бывших президента Киргизии объявлены в международный розыск

Экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск в связи с расследованием уголовного дела по месторождению Кумтор, сообщил вчера, 8 июля, на пресс-конференции председатель ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев.