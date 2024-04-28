Как выглядят и как сейчас живут дети и внуки Бориса Ельцина Елена Галицкая23 апреля 2007 года мир попрощался с первым Президентом Российской Федерации, Борисом Ельциным, который ушел из жизни, не дождавшись своего 93-летия.