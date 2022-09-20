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Пронько о двойном гражданстве Пугачёвой: "Куплено за $2 млн"

Пронько о двойном гражданстве Пугачёвой: "Куплено за $2 млн"

Особенно гламурятник, который, по сути своей, был жалким подобием западной попсы. И этот гламурятник, который давно обосновался за бугром, теперь – совесть народа?! Эти безголосые, которые в ноты не попадают, – представители добра?! Не смешите меня.

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