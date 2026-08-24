Открытие ДК «Суббота» в Комарово: Алексей Герман-младший, Юлия Сенина, Елена Котляр и Игорь Можейко

В историческом Дом творчества писателей собрали концепт-проект с завтраками весь день, коллекцией винила и миксом совриска с работами из коллекций Лимонова и Химиляйне.
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