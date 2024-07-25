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Депутат Хамзаев: в России нужно запретить работу алкомаркетов в выходные дни

Депутат Хамзаев: в России нужно запретить работу алкомаркетов в выходные дни

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести запрет на работу алкомаркетов в выходные дни. Хамзаев отметил, что прежде чем вводить законопроект об алкомаркетах, необходимо четко определить, что считается «алкомаркетом».

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