Крупнейшее течение Атлантики находится на пути к коллапсу. Новое подтверждение

Авторы очередного исследования пришли к выводу, что Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC), “конвейерная лента океана”, которая переносит теплые воды из тропиков на север в Северную Атлантику, приближается к своей критической точке.
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