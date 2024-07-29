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Посол России: победа Мадуро на выборах укрепит авторитет его правительства

Посол России: победа Мадуро на выборах укрепит авторитет его правительства

Российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров считает, что победа действующего главы страны Николаса Мадуро на выборах поспособствует дальнейшему укреплению на международной арене авторитета его администрации.

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