Названа наиболее востребованная группа донорской крови в Крыму

Почти 24 тысячи крымчан стали донорами за прошлый год. Всего в донорской базе Службы крови Крыма состоит более 180 тысяч человек, рассказала «Вести Крым» заместитель главврача Центра крови Людмила Гореликова.
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