Лавров: обсуждения с Уиткоффом и Кушнером по Украине опираются на позицию Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что суть обсуждений с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве опирается на позицию президента США Дональда Трампа, включающую невтягивание Украины в НАТО и признание реалий на земле.