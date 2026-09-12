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Аргументы недели

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Петербург стал лидером по числу платежей за гостиницы летом 2026 года

Петербург стал лидером по числу платежей за гостиницы летом 2026 года

Санкт-Петербург возглавил список городов по количеству платежей за услуги гостиниц летом 2026 года. Средний чек в городе составил 23 567 рублей.

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