Петербург стал лидером по числу платежей за гостиницы летом 2026 года

Санкт-Петербург возглавил список городов по количеству платежей за услуги гостиниц летом 2026 года. Средний чек в городе составил 23 567 рублей.
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