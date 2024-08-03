Ученый Куликов: кефир снижает риск развития аллергии и ее последствий

Люди с аллергией часто испытывают трудности, посещая праздничные застолья. Список продуктов, которые вызывают аллергию может быть внушительным, что ставит аллергика в неудобное положение перед виновником торжества.
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