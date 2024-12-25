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Царьград

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Рождество Христово: Как мир отмечает более чем 2000-летнюю традицию

Рождество Христово: Как мир отмечает более чем 2000-летнюю традицию

Мировые христианские общины, включая Римско-Католическую церковь и несколько православных деноминаций, отмечают Рождество Христово.

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