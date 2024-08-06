"Общественное": взрыв произошел в Сумах на северо-востоке Украины

Взрыв произошел в Сумах. Об этом сообщает украинское издание "Общественное" в своем Telegram-канале. По информации ресурса для оповещения населения, в Сумской области в данный момент действует воздушная тревога.
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