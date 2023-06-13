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Восстановить инфраструктуру Мариуполя помогут студотряды

Восстановить инфраструктуру Мариуполя помогут студотряды

Российские студенческие отряды (РСО) помогут восстановить инфраструктуру Мариуполя. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в приветствии к открытию 64-го трудового семестра РСО.

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