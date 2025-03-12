«Детский лагерь смерти»: в России завершились съёмки фильма о юных пленниках нацистов

В Ленинградской области завершились съёмки фильма под рабочим названием «Детский лагерь смерти». В ленте рассказывается о юных узниках концлагеря, работавшего во время Великой Отечественной войны на территории оккупированной фашистами Ленинградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии