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Приморцы среди всех россиян самые трудолюбивые: только 14% мечтают нигде не работать

Приморцы среди всех россиян самые трудолюбивые: только 14% мечтают нигде не работать

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из Приморского края и выяснила, чем бы они занимались, если бы не работа.

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