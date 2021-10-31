Приморцы среди всех россиян самые трудолюбивые: только 14% мечтают нигде не работать

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из Приморского края и выяснила, чем бы они занимались, если бы не работа.
Популярные статьи
- Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими в Кировской области
- Подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Республике Бурятия, оставили без связзи условного противника
- Минобороны России наращивает оказание помощи российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией
Свежие комментарии