Сильно пьяного тоболяка задержали, когда он перегонял авто из одного двора в другой

«В Тобольске около пяти часов утра был задержан 39-летний мужчина. Он управлял машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения — показания алкотестера составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — уточнили в областном ведомстве.