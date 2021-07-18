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Сильно пьяного тоболяка задержали, когда он перегонял авто из одного двора в другой

Сильно пьяного тоболяка задержали, когда он перегонял авто из одного двора в другой

«В Тобольске около пяти часов утра был задержан 39-летний мужчина. Он управлял машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения — показания алкотестера составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — уточнили в областном ведомстве.

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