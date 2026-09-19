Михайлово чудо 19 сентября, что невероятное произошло в этот день

Что произошло 19 сентября, позволившее отмечать в православии Михайлово чудо: события IV века во Фригии, когда Архангел Михаил спас храм от потопа, а место назвали Хоны.
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