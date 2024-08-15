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Военные новости ★ спецоперация

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Российские телеграм-каналы с энтузиазмом публикуют теорию о том

Российские телеграм-каналы с энтузиазмом публикуют теорию о том, что "Северные потоки" взорвала Украина.

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Комментарии
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Сергей Ковалев
да ну нах! ботать ерундой можно сколько угодно, но где взять столько идиотов, готовых поверить в эту мутотню? можно только согласиться, что поиск крайнего стрелочника обоснован необходимостью перезапуска потоков в обозримой перспективе, что дополнительно говорит о завершении конкретного рукотворного  понятно кем &quot;конфликта&quot; и перспектив выхода из него на основе опять же &quot;глобальных договорняков&quot; по М.хазину просто потому, что мiр при всех текщих противоречиях остается глобальной системой обмена, труда и капитала. отдельно взятые в бОльшей степени обособленные образования типа С.Кореи значимой роли не играют, а крупные типа России, вышли из собственного русла развития, попутав берега, разлив имеющиеся &quot;воды&quot; обширно, в итоге обмелев системно. несогласие с отведенным местом в глобальной пирамиде ещё не означает построение иной системы общественных отношений, отличной от принятой в пирамиде. вопрос крайне болезненный для тех, кто понимает, о чем речь.
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