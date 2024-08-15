Российские телеграм-каналы с энтузиазмом публикуют теорию о том

СК

Сергей Ковалев

да ну нах! ботать ерундой можно сколько угодно, но где взять столько идиотов, готовых поверить в эту мутотню? можно только согласиться, что поиск крайнего стрелочника обоснован необходимостью перезапуска потоков в обозримой перспективе, что дополнительно говорит о завершении конкретного рукотворного понятно кем "конфликта" и перспектив выхода из него на основе опять же "глобальных договорняков" по М.хазину просто потому, что мiр при всех текщих противоречиях остается глобальной системой обмена, труда и капитала. отдельно взятые в бОльшей степени обособленные образования типа С.Кореи значимой роли не играют, а крупные типа России, вышли из собственного русла развития, попутав берега, разлив имеющиеся "воды" обширно, в итоге обмелев системно. несогласие с отведенным местом в глобальной пирамиде ещё не означает построение иной системы общественных отношений, отличной от принятой в пирамиде. вопрос крайне болезненный для тех, кто понимает, о чем речь.